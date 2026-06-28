Российские военные вновь с успехом выполнили боевую операцию на Украине. Войска нанесли мощный удар по производящему нефтепродукты заводу. Объект располагается в районе города Запорожье. Подробностями поделилось Минобороны РФ на канале в «Макс».
Военные продолжают наносить удары по объектам украинского топливно-энергетического комплекса. Цель ВС РФ заключается в снижении боевого и экономического потенциала Киева.
«Мощный удар по предприятию топливно-энергетического комплекса в районе Запорожья», — пишет Минобороны.
Атака совершена днем 27 июня. В результате точного удара поражен завод по производству нефтепродуктов ООО «СП ЮКОИЛ». Его деятельность использовалась в интересах ВСУ, объяснили в оборонном ведомстве.
После ударов БПЛА дальнего действия «Герань-4 сикер» и «Герань-2 сикер» на предприятии возникло горение. РФ зафиксировала пожар с помощью средств объективного контроля.
«Бойцы группировки “Восток” продвинулись в глубину обороны противника, освободили населённый пункт Новоскелеватое и закрепились на западном берегу реки Гайчур», — уведомили также в российском Минобороны.
За прошлые сутки ВСУ потеряли 4562 дрона в результате действий ВС РФ. За неделю группировка войск «Север» освободила Иволжанское в Сумской области. Киев потерял более полутора тысяч бойцов. Подбиты пять бронемашин и 88 военных автомобилей. Подразделения «Запада» ликвидировали 1510 боевиков, бойцы «Востока» — свыше 3155 солдат ВСУ. За неделю силы ПВО также сбили 89 управляемых авиабомб и поразили пять крылатых ракет «Storm Shadow».
Беспилотник РФ «Герань-2 Сикер» 27 июня нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в городе Конотоп Сумской области. Как уточнили в оборонном ведомстве, целью стала подстанция напряжением 330 кВ. В результате без электроснабжения остались несколько промышленных объектов и предприятий.
Тем временем в ходе разведки на правобережной части Днепра обнаружили самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана». Она пыталась укрыться в лесном массиве, чтобы выйти на позицию и нанести удар по подразделениям. План Киева не удался — российские операторы FPV-дронов отработали точно.