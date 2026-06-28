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В КСИР рассказали о целях ударов по нарушителям в Ормузском проливе

Командующий ВМС КСИР после ударов Ирана по судам-нарушителям напомнил о беспрепятственном проходе через Ормузский пролив.

Источник: Аргументы и факты

Иран наносит удары по судам-нарушителям в Ормузском проливе, чтобы напомнить остальным о беспрепятственном проходе, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Глава ВМС отметил, что атаки США на иранский город Сирик не оспорят контроль Тегерана над этим водным путём.

«Наши выстрелы по нарушителям напоминают остальным судам о свободном проходе», — подчеркнул командующий военно-морских сил, которого цитирует телеканал Press TV.

Он также предупредил, что в ближайшие дни американские базы на Ближнем Востоке столкнутся с «адом».

Напомним, ранее агентство Reuters проинформировало, что Корпус стражей исламской революции в ответ на атаки со стороны США начал операции с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов против объектов в Кувейте и Бахрейне. В регионе сработали сирены воздушной тревоги.

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