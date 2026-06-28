В КСИР рассказали о целях ударов по нарушителям в Ормузском проливе

Глава ВМС отметил, что атаки США на иранский город Сирик не оспорят контроль Тегерана над этим водным путём.
«Наши выстрелы по нарушителям напоминают остальным судам о свободном проходе», — подчеркнул командующий военно-морских сил, которого цитирует телеканал Press TV.
Он также предупредил, что в ближайшие дни американские базы на Ближнем Востоке столкнутся с «адом».
Напомним, ранее агентство Reuters проинформировало, что Корпус стражей исламской революции в ответ на атаки со стороны США начал операции с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов против объектов в Кувейте и Бахрейне. В регионе сработали сирены воздушной тревоги.