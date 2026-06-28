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Ликвидирован полковник ГУР Украины, причастный к попытке теракта в Крыму

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Полковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев*, причастный к организации попытки теракта в Крыму, был ликвидирован, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: Reuters

«Восемнадцатого мая на Украине был ликвидирован полковник военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович», — говорится в заявлении.

Он был активистом «Меджлиса крымскотатарского народа»**, участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне «Аскер», позднее — в «Донбасс — Украина».

По данным ФСБ, именно Фахриев* организовал покушение на одного из старших офицеров Минобороны России 1 декабря 2025-го. Тогда силовики ликвидировали украинского агента при закладке бомбы под автомобиль военного.

В конце прошлого года Росфинмониторинг включил Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

** Запрещенная в России экстремистская организация.

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