«Леденеет кровь»: истории россиян в плену ВСУ

Губернатор напомнил, что боевики ВСУ в 2024 году захватили некоторых жителей Курской области. В число пленных попал Роман. Он попал под обстрел по пути в Суджу. Роман получил тяжелое ранение в ногу. Вечером этого дня мужчина оказался в плену на территории Сум. Родственники Романа узнали о его судьбе спустя полгода из письма, которое передали сотрудники Красного Креста. Мужчину вскоре направят в больницу. По словам губернатора, у него тяжелая травма.