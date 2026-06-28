«Леденеет кровь»: истории россиян в плену ВСУ

В Курскую область вечером 27 июня вернулись пятеро находившихся на украинской территории россиян. Мирные граждане провели почти два полных года в плену. В Курске их встретил губернатор региона Александр Хинштейн. Он выслушал истории жителей о страданиях в плену из-за жестокости украинцев. По словам губернатора Курской области, от их рассказов леденеет кровь. Так Александр Хинштейн написал в личном канале в «Макс».
Губернатор напомнил, что боевики ВСУ в 2024 году захватили некоторых жителей Курской области. В число пленных попал Роман. Он попал под обстрел по пути в Суджу. Роман получил тяжелое ранение в ногу. Вечером этого дня мужчина оказался в плену на территории Сум. Родственники Романа узнали о его судьбе спустя полгода из письма, которое передали сотрудники Красного Креста. Мужчину вскоре направят в больницу. По словам губернатора, у него тяжелая травма.
«Сегодня Роману исполнилось 37 лет — ровно в 00:00 все вместе его поздравили. Сказал, что этот день рождения не забудет никогда», — поделился Александр Хинштейн.
Он также поведал историю уроженца Тульской области Сергея. С 2007 года мужчина жил в Любимовке Кореневского района. По словам губернатора, Сергею в плену помогали держаться мысли о семье. Мужчина сообщил, что украинцы «откровенно зверски» обращались с жителями Курской области.
«От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву “Z” на руке», — добавил Александр Хинштейн.
В пятницу, 26 июня, из плена вернулись 160 российских военных. Перед отъездом в РФ они ярко прокричали «ура». Бойцы скандировали «Россия, вперед!». Освобожденных военных направили сначала в Беларусь, а затем — в Россию. На белорусско-украинской границе они смогли позвонить родным. Военных встретила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Омбудсмен занимает свою должность чуть больше месяца. Благодаря слаженной работе с коллегами из Беларуси и украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом, за это время удалось вернуть 550 военнопленных.