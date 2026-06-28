ВС РФ взяли в плен оставленных ВСУ колумбийских наемников: опубликовано видео

В российских силовых структурах неоднократно информировали об оставлении командованием ВСУ своих солдат. Такие истории неоднократно случались с украинцами и вступившими в ряды армии иностранцами. Инцидент на днях произошел с двумя колумбийскими наемниками. Сослуживцы бросили их без связи и снабжения. Так наемники попали в плен ВС РФ. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры с пленными иностранцами. Такой пост он выложил в Telegram-канале.