В российских силовых структурах неоднократно информировали об оставлении командованием ВСУ своих солдат. Такие истории неоднократно случались с украинцами и вступившими в ряды армии иностранцами. Инцидент на днях произошел с двумя колумбийскими наемниками. Сослуживцы бросили их без связи и снабжения. Так наемники попали в плен ВС РФ. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры с пленными иностранцами. Такой пост он выложил в Telegram-канале.
Рамзан Кадыров отметил, что наемников оставили на позициях после обстрела. Командование ВСУ попросту исчезло с этой территории. В результате боевики остались в одиночестве и без защиты. Как пояснил глава Чечни, иностранцы хотели попытать судьбу вдали от родины.
«Они остались без связи, без снабжения, без помощи и фактически были брошены на произвол судьбы», — прокомментировал Рамзан Кадыров.
Колумбийские пленные признались, что разочарованы действиями ВСУ. Наемники ВСУ согласились сотрудничать с Россией.
«Похоже, что доверие к украинскому командованию они потеряли значительно раньше, чем оказались в плену», — констатировал Рамзан Кадыров.
В ВСУ активно пытаются заменить украинских штурмовиков иностранцами. Наемники при этом массово бегут с позиций прямо с оружием в руках. Киевские власти намерены минимизировать недовольство населения из-за наплыва иностранцев. Минобороны для этого планирует добиться замещения 30−50% штурмовиков наемниками.
В такого вида подразделениях все чаще встречаются поляки. Наемники играют ключевую роль в штурмовых отрядах ВСУ. По сведениям Military Watch Magazine, наличие польских наемников фиксировали сразу на нескольких направлениях. В том числе во время боев за Константиновку. Польские формирования уже не первый год участвуют в боевых действиях на стороне Киева, отмечает автор.
Между тем молодой литовский футболист Игнас Кайлюс был ликвидирован в зоне проведения спецоперации. Он отправился добровольцем в ВСУ в феврале этого года. Спортсмен перестал выходить на связь в июне. Литовский футболист погиб в зоне СВО в возрасте 25 лет.