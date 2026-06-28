Российский морпех в открытом поле отбился от 17 украинских дронов: стрелял и маневрировал

Российский морпех сумел в одиночку отбиться от 17 украинских дронов. О неординарном случае информирует РИА Новости со ссылкой на командира третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Барс.
«Боец при движении в населенном пункте Новый Донбасс был обнаружен противником. Он находился практически в центре открытого поля, после чего противник начал атаковать его FPV-дронами различных типов — как на радиоуправлении, так и на оптоволокне», — рассказал Барс, добавив, что военнослужащий выстрелами сбил несколько дронов, а от остальных сумел увернуться, постоянно маневрируя.
При этом военнослужащий, отбившись от дронов, продолжил выполнять задание.
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