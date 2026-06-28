Российский морпех в открытом поле отбился от 17 украинских дронов: стрелял и маневрировал

«Боец при движении в населенном пункте Новый Донбасс был обнаружен противником. Он находился практически в центре открытого поля, после чего противник начал атаковать его FPV-дронами различных типов — как на радиоуправлении, так и на оптоволокне», — рассказал Барс, добавив, что военнослужащий выстрелами сбил несколько дронов, а от остальных сумел увернуться, постоянно маневрируя.