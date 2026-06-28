Житель Кубани стал жертвой массированной атаки ВСУ: о последствиях ночных ударов

Украинские беспилотники массированно атаковали Краснодарский край. Удары зафиксированы ночью 28 июня. В результате атаки погиб один человек. О последствиях налета дронов рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на канале в «Макс».
По его данным, жертвой ВСУ стал житель Славянска-на-Кубани. Там при падении обломков БПЛА повреждения получили несколько домов. В городе также произошло возгорание на НПЗ.
«Повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы», — написал Вениамин Кондратьев.
Обломки БПЛА также повредили четыре частных дома в Красноармейском районе. При атаке пострадал один человек. Ему не потребовалась госпитализация. Пострадавшему уже оказали медицинскую помощь, проинформировали в оперштабе Краснодарского края.