На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за атак ВСУ

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в «Максе».
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал он.
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