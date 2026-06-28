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На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение из-за атак ВСУ

Губернатор региона Михаил Евраев призвал воздержаться от поездок.

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в «Максе».

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал он.

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