Жителей Ярославля призвали избегать выезда из города в Москву: регион атакуют дроны

Ярославская область с 6 утра подвергается атаке дронов. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности. В связи с этим движение на выезде из областного центра в сторону Москвы перекрыто. Так сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в «Макс».
Он пояснил, что автомобилистам временно недоступен маршрут в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призвал избегать этот участок.
«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — оповестил Михаил Евраев.
Украинские БПЛА также массированно атаковали Краснодарский край. В результате погиб один человек, еще один житель Кубани пострадал. Несколько домов на территории региона получили повреждения. Кроме того, зафиксировано возгорание на местном НПЗ.