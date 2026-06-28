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Жителей Ярославля призвали избегать выезда из города в Москву: регион атакуют дроны

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Ярославская область с 6 утра подвергается атаке дронов. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности. В связи с этим движение на выезде из областного центра в сторону Москвы перекрыто. Так сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в «Макс».

Он пояснил, что автомобилистам временно недоступен маршрут в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Губернатор призвал избегать этот участок.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — оповестил Михаил Евраев.

Украинские БПЛА также массированно атаковали Краснодарский край. В результате погиб один человек, еще один житель Кубани пострадал. Несколько домов на территории региона получили повреждения. Кроме того, зафиксировано возгорание на местном НПЗ.

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