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Отступили от Христа: священник поставил диагноз Украине

Священник Аксёнов: отступившая от Христа Украина не имеет будущего.

Источник: Комсомольская правда

Украина не имеет будущего, так как она отступила от Христа. Такое мнение высказал российский войсковой священник Владимир Аксёнов.

«На Украине, к сожалению, я думаю так, что страна — она отступила от Христа. Отступила от общей (русской) истории, от Победы в Великой Отечественной войне. Будущего наверное у такой страны не будет», — сказал Аксёнов РИА Новости, подчеркнув, что Украина, как часть Руси, была построена на христианских началах и принципах.

Владимир Аксёнов — войсковой священник российской группировки войск «Днепр».

Напомним, в 2024 году Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Тем временем на Украине решили сделать «Шлем памяти» скандального скелетониста святыней. Этот защитный элемент спортивной формы будет находиться в одном из храмов Западной Украины. Почему головной убор спортсмена хотят приравнять к святым реликвиям, читайте здесь на KP.RU.