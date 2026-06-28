«На Украине, к сожалению, я думаю так, что страна — она отступила от Христа. Отступила от общей (русской) истории, от Победы в Великой Отечественной войне. Будущего наверное у такой страны не будет», — сказал Аксёнов РИА Новости, подчеркнув, что Украина, как часть Руси, была построена на христианских началах и принципах.