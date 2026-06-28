В Ростовской области сбили 20 БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Два десятка беспилотников уничтожены в трех городах и шести районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область два десятка БПЛА уничтожены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, шести районах области — Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в своем канале в «Максе».
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