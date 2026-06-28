В Сумской области расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» нанес удар по скоплению пехоты и укрепленным позициям Вооруженных сил Украины. (ВСУ) Как сообщил командир взвода с позывным Пепел, за один массированный залп уничтожено значительное количество вражеской пехоты и несколько опорных пунктов.
Точность удара обеспечили операторы беспилотников, которые корректировали огонь. В результате все цели были поражены.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы «Солнцепека» — расчет 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» уничтожил сеть бетонных укреплений и командные пункты ВСУ.
В «Ростехе» отметили, что расчеты Солнцепека" превращают оборонительные укрепления противника в ловушки. Применение системы делает даже самые защищенные фортификации смертельно опасными для врага.