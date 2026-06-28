В Сумской области расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» нанес удар по скоплению пехоты и укрепленным позициям Вооруженных сил Украины. (ВСУ) Как сообщил командир взвода с позывным Пепел, за один массированный залп уничтожено значительное количество вражеской пехоты и несколько опорных пунктов.