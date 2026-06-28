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Мощный удар «Солнцепека» по позициям ВСУ под Сумами: все цели уничтожены

«Солнцепек» уничтожил пехоту и укрепления ВСУ в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

В Сумской области расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» нанес удар по скоплению пехоты и укрепленным позициям Вооруженных сил Украины. (ВСУ) Как сообщил командир взвода с позывным Пепел, за один массированный залп уничтожено значительное количество вражеской пехоты и несколько опорных пунктов.

Точность удара обеспечили операторы беспилотников, которые корректировали огонь. В результате все цели были поражены.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы «Солнцепека» — расчет 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» уничтожил сеть бетонных укреплений и командные пункты ВСУ.

В «Ростехе» отметили, что расчеты Солнцепека" превращают оборонительные укрепления противника в ловушки. Применение системы делает даже самые защищенные фортификации смертельно опасными для врага.