За пять минут — пять РЛС: ВС РФ лишили ВСУ радиолокационных станций под Харьковом

На харьковском направлении военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» поразили пять радиолокационных станций (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС командир гаубичной батареи с позывным Двина.
По его словам, станции были обнаружены операторами разведывательных беспилотников в тыловых районах противника. Координаты целей оперативно передали артиллерийским расчетам и операторам ударных дронов. Удары нанесли в течение пяти минут, не оставив противнику времени на спасение техники. Для поражения одной РЛС достаточно двух-трех снарядов, уточнил Двина.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Цели были обнаружены в ходе разведывательно-ударных действий. В момент удара на аэродроме готовили к вылету два самолета — один находился у железобетонного укрытия с боекомплектом, второй заправляли внутри укрытия от топливозаправщика.