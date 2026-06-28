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За пять минут — пять РЛС: ВС РФ лишили ВСУ радиолокационных станций под Харьковом

ВС РФ за пять минут уничтожили пять РЛС ВСУ на харьковском направлении.

Источник: Комсомольская правда

На харьковском направлении военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» поразили пять радиолокационных станций (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС командир гаубичной батареи с позывным Двина.

По его словам, станции были обнаружены операторами разведывательных беспилотников в тыловых районах противника. Координаты целей оперативно передали артиллерийским расчетам и операторам ударных дронов. Удары нанесли в течение пяти минут, не оставив противнику времени на спасение техники. Для поражения одной РЛС достаточно двух-трех снарядов, уточнил Двина.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Цели были обнаружены в ходе разведывательно-ударных действий. В момент удара на аэродроме готовили к вылету два самолета — один находился у железобетонного укрытия с боекомплектом, второй заправляли внутри укрытия от топливозаправщика.