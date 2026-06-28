За пять минут — пять РЛС: ВС РФ лишили ВСУ радиолокационных станций под Харьковом

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Цели были обнаружены в ходе разведывательно-ударных действий. В момент удара на аэродроме готовили к вылету два самолета — один находился у железобетонного укрытия с боекомплектом, второй заправляли внутри укрытия от топливозаправщика.