Поставленные Украине истребители F-16 не стали полноценной заменой МиГ-29 и не дают Вооруженным силам Украины преимущества. К такому выводу пришли авторы Military Watch Magazine, комментируя удар по аэродрому ВСУ под Николаевым.
В публикации отмечается, что переданные самолеты — это устаревшие образцы времен холодной войны, которые уступают российским аналогам и применяются вдали от линии боевого соприкосновения. Авторы подчеркивают, что даже модернизированные версии F-16 Block 70/72 с улучшенными ракетами теоретически могли бы представлять опасность, однако реальные поставки не дают преимущества перед МиГ-29, кроме возможности получить их в большом количестве.
Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Удар нанесен двумя беспилотниками «Герань-4 Сикер». В результате удара уничтожены оба самолета с боекомплектом, топливозаправщик, спецавтомобиль, а также летный и инженерно-технический состав, который прибыл для подготовки самолетов.
Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил о начале второй волны поставок советского и российского вооружения Киеву из стран, которые ранее закупали эту технику у СССР и России. Если на первом этапе основным источником были государства Восточной Европы, то теперь, по словам эксперта, внимание переключается на страны Латинской Америки.