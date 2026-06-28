Не дают преимущества: В США признали бессмысленность поставок истребителей Киеву

В публикации отмечается, что переданные самолеты — это устаревшие образцы времен холодной войны, которые уступают российским аналогам и применяются вдали от линии боевого соприкосновения. Авторы подчеркивают, что даже модернизированные версии F-16 Block 70/72 с улучшенными ракетами теоретически могли бы представлять опасность, однако реальные поставки не дают преимущества перед МиГ-29, кроме возможности получить их в большом количестве.