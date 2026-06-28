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MWM: F-16 не стали хорошей заменой украинским МиГ-29

Поставленные Украине истребители F-16 не стали полноценной заменой самолетам МиГ-29, сообщает Military Watch Magazine. Таким образом издание комментирует российский удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области.

Источник: Reuters

«И хотя современная модификация F-16 Block 70/72 с улучшенными ракетами AIM-120D или AIM-260 теоретически может представлять опасность для российских самолетов, поставленные F-16 — это устаревшие образцы времен холодной войны, которые с самого начала не давали преимущества перед МиГ-29, за исключением того, что их можно получить в большом количестве», — отмечается в публикации.

Как подчеркнули обозреватели, имеющиеся в распоряжении ВСУ западные аналоги уступают российским образцам и применяются вдали от линии боевого соприкосновения.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили два МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Согласно сообщению ведомства, в результате атаки с применением двух БПЛА «Герань-4 сикер» были ликвидированы оба самолета с боекомплектом, топливозаправщик, спецавтомобиль АПА — 5Д (аэродромный подвижный агрегат), а также пилоты и техники, готовившие истребители к вылету.

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