«И хотя современная модификация F-16 Block 70/72 с улучшенными ракетами AIM-120D или AIM-260 теоретически может представлять опасность для российских самолетов, поставленные F-16 — это устаревшие образцы времен холодной войны, которые с самого начала не давали преимущества перед МиГ-29, за исключением того, что их можно получить в большом количестве», — отмечается в публикации.
Как подчеркнули обозреватели, имеющиеся в распоряжении ВСУ западные аналоги уступают российским образцам и применяются вдали от линии боевого соприкосновения.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили два МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Согласно сообщению ведомства, в результате атаки с применением двух БПЛА «Герань-4 сикер» были ликвидированы оба самолета с боекомплектом, топливозаправщик, спецавтомобиль АПА — 5Д (аэродромный подвижный агрегат), а также пилоты и техники, готовившие истребители к вылету.