Мэр Энергодара опроверг слухи об эвакуации города

Он подчеркнул, что эвакуация в настоящее время не проводится, а все городские власти и экстренные службы функционируют в штатном режиме. «Это циничная уловка, чтобы вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары по гражданским. Власти и все службы работают в штатном режиме. При любых реальных изменениях ситуация будет доведена через официальные каналы заблаговременно», — добавил Пухов.