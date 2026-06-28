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Мэр Энергодара опроверг слухи об эвакуации города

Глава администрации Энергодара Максим Пухов в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины с использованием беспилотного летательного аппарата распространяли недостоверные сведения о якобы проводимой эвакуации города. По его словам, данные действия направлены на создание паники среди населения и последующее нанесение удара по гражданским лицам.

Источник: AP 2024

«Сегодня ночью украинские формирования совершили очередную провокацию: с помощью дрона транслировалась ложная информация о якобы объявленной эвакуации из города с 1 июля», — написал Пухов.

Он подчеркнул, что эвакуация в настоящее время не проводится, а все городские власти и экстренные службы функционируют в штатном режиме. «Это циничная уловка, чтобы вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары по гражданским. Власти и все службы работают в штатном режиме. При любых реальных изменениях ситуация будет доведена через официальные каналы заблаговременно», — добавил Пухов.