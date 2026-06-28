В Прикамье почтили память погибших на СВО пожарных

Алексей Горкунов родился в Юрле. После окончания профессионального в Кудымкаре проходил службу ВС РФ на Кавказе. В 2010 году Алексей Петрович стал сотрудником пожарной части. В 2024 году принял решение по участию в СВО. Погиб 25 февраля 2025 года.