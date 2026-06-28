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В Прикамье почтили память погибших на СВО пожарных

Мемориальные доски открыли в селе Юрла.

Источник: Комсомольская правда

В селе Юрла открыли мемориальные доски в память о пожарных Алексее Горкунове и Сергее Конине, погибших при исполнении воинского долга на СВО. Их установили на здании 73-й пожарной части 14-го отряда краевой противопожарной службы.

Алексей Горкунов родился в Юрле. После окончания профессионального в Кудымкаре проходил службу ВС РФ на Кавказе. В 2010 году Алексей Петрович стал сотрудником пожарной части. В 2024 году принял решение по участию в СВО. Погиб 25 февраля 2025 года.

Сергей Конин также родился и вырос в Юрле. Он выпускник Пермского военного авиационно-технического училища. В пожарной охране с 2013 года. С началом СВО Сергей Леонидович ушел на передовую в зону боевых действий. Погиб 8 марта 2024 года.

Алексей Горкунов и Сергей Конин награждены Орденами Мужества (посмертно).

В торжественной церемонии приняли участие: начальник УГПС Пермского края Владислав Мормуль, исполнительный директор фонда «Единый центр поддержки» Рафаил Аллахвердиев, глава Юрлинского округа Татьяна Моисеева, коллеги, друзья, родные и близкие погибших земляков.