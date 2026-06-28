Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

В Минобороны отметили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Крестище, Щурово, Райгородок и Маяки в ДНР, Лозовое, Гусинка, Подлиман, Смородьковка и Моначиновка в Харьковской области. Также продолжались боевые действия в Красном Лимане.