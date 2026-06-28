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Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны», — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны отметили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Крестище, Щурово, Райгородок и Маяки в ДНР, Лозовое, Гусинка, Подлиман, Смородьковка и Моначиновка в Харьковской области. Также продолжались боевые действия в Красном Лимане.

«Всего за сутки в полосе ответственности группировки войск “Запад” противник потерял до 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.