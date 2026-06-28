Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение

«Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск «Север» улучшили свое тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнее Песчаное, Лужки и Петрушевка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Москалевка, Землянки, Рубежное, Старица и Сосновый Бор.