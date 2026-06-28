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ВС России за сутки уничтожили два украинских МиГ-29

ВС России уничтожили два украинских МиГ-29 и поразили объекты ТЭК.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки уничтожили два украинских МиГ-29 и нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины, нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, складу комплектующих узлов и агрегатов к ним, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны России.