Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника… нанесли поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобоково, Романки, Широкое, Великомихайловка Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкое Запорожской области.
«Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.