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Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 490 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника… нанесли поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобоково, Романки, Широкое, Великомихайловка Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкое Запорожской области.

«Противник потерял свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.