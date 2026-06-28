ВС России поразили склады лодок и катеров в Николаевской области

Ведомство показало видеоролик с кадрами нанесения удара расчетами беспилотников «Герань» в режиме самонаведения по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ в районе Прибугского (Волошская коса) Николаевской области.
«Ударом пяти высокоточных БПЛА “Герань” войск беспилотных систем поразили пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения — каркасных лодок и безэкипажных катеров противника. Средствами объективного контроля зафиксированы разрушения объектов», — говорится в сообщении.