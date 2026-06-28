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Минобороны рассказало о продвижении в Красном Лимане

ВС России овладели 59 зданиями в Красном Лимане.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские штурмовики продолжают продвижение на запад Красного Лимана, уничтожая формирования ВСУ, сообщили в Минобороны.

«Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями», — говорится сводке.

За сутки военные уничтожили до 30 украинских боевиков, четыре автомобиля, пять беспилотных роботизированных комплексов и девять пунктов управления дронами, уточнили в ведомстве.

Как рассказал боец группировки «Запад» с позывным Восток, российские войска перерезают снабжение подразделений противника в городе, не позволяя им провести ротацию.

Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Его освобождение позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.