Минобороны рассказало о продвижении в Красном Лимане

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские штурмовики продолжают продвижение на запад Красного Лимана, уничтожая формирования ВСУ, сообщили в Минобороны.
«Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и 59 зданиями», — говорится сводке.
За сутки военные уничтожили до 30 украинских боевиков, четыре автомобиля, пять беспилотных роботизированных комплексов и девять пунктов управления дронами, уточнили в ведомстве.
Как рассказал боец группировки «Запад» с позывным Восток, российские войска перерезают снабжение подразделений противника в городе, не позволяя им провести ротацию.
Красный Лиман расположен в северной части ДНР. Это крупный логистический центр ВСУ. Его освобождение позволит армии развить наступление на Славянск и Краматорск.