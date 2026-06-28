ВС России при освобождении Писанцев уничтожили взвод ВСУ

«В ходе ожесточенных боев на данном участке уничтожено до взвода противника, вскрыты и поражены укрытия с техникой. Потери неприятеля составили пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей подвоза материальных средств, семь наземных роботизированных комплексов, а также 23 тяжелых ударных гексакоптера типа “Баба-Яга”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.