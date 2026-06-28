ВС России за сутки освободили 26 зданий в Константиновке

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения “Южной” группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 26 зданий. Уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль “MaxxPro” производства США, 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления бесплотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.