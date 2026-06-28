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Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки до 300 военных ВС, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения “Азов”* и шести бригад нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородное, Чугуево, Ивановка, Межевая Днепропетровской области, Ленина, Кучеров Яр, Доброполье, Грузское, Сергеевка, Матяшево и Светлое Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

* Запрещенная в России террористическая организация.