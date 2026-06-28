Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения “Азов”* и шести бригад нацгвардии», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородное, Чугуево, Ивановка, Межевая Днепропетровской области, Ленина, Кучеров Яр, Доброполье, Грузское, Сергеевка, Матяшево и Светлое Донецкой Народной Республики.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.