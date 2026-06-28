Группировка «Юг» улучшила положение в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новониколаевка, Никанорова, Николайполе, Ореховатка, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
«Всего в полосе ответственности “Южной” группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке.