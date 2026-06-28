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Группировка «Юг» улучшила положение в зоне СВО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли более 210 военных, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новониколаевка, Никанорова, Николайполе, Ореховатка, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

«Всего в полосе ответственности “Южной” группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке.

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