NZZ: освобождение Константиновки ВС РФ является вопросом времени

«Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями. В соцсетях появились видеоролики, на которых солдаты поднимают российские или даже советские флаги в центре. Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение лишь вопрос времени», — говорится в материале.