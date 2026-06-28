Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NZZ: освобождение Константиновки ВС РФ является вопросом времени

Освобождение города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделениями Вооруженных сил России является неизбежным, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Источник: РИА "Новости"

«Самый южный город украинского кольца крепостей находится на грани падения. Российским солдатам удается установить контроль над все большими его частями. В соцсетях появились видеоролики, на которых солдаты поднимают российские или даже советские флаги в центре. Большинство военных наблюдателей считают, что освобождение лишь вопрос времени», — говорится в материале.

Как сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ, за сутки российские войска освободили в городе 26 зданий, а также уничтожили до ста военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск ликвидировали два пункта временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении.

Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город имеет ключевое значение для снабжения украинских сил в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что российские военные оказывают давление на противника по всей линии боевого соприкосновения и находятся близки к освобождению города.