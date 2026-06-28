В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
«(Киевский — ред.) режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов», — сказал глава государства в ходе своего выступления.
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Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше