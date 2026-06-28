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ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешел к террористическим методам, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

«(Киевский — ред.) режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов», — сказал глава государства в ходе своего выступления.

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