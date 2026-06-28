Путин призвал «Единую Россию» сделать все возможное для победы в спецоперации

Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» сделать все возможное, чтобы российские войска одержали победу в спецоперации. Об этом он заявил на пленарном заседании первого этапа XXIII съезда фракции.
По словам политика, сейчас весь народ страны всячески поддерживает бойцов, которые активно ведут сражения на линии передовой. И «Единой России» тоже стоит приложить усилия для помощи.
«Сегодня весь наш народ поддерживает наших героев на передовой, верит в нашу армию и флот. И долг “Единой России” — сделать все для победы», — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что участники СВО являются подлинной элитой Российской Федерации. По его словам, российские военнослужащие в настоящий момент занимаются важнейшей задачей в зоне боев — освобождают исторические территории нашего государства.