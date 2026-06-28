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Путин призвал «Единую Россию» сделать все возможное для победы в спецоперации

Путин обсудил обстановку в зоне СВО на съезде «Единой России».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» сделать все возможное, чтобы российские войска одержали победу в спецоперации. Об этом он заявил на пленарном заседании первого этапа XXIII съезда фракции.

По словам политика, сейчас весь народ страны всячески поддерживает бойцов, которые активно ведут сражения на линии передовой. И «Единой России» тоже стоит приложить усилия для помощи.

«Сегодня весь наш народ поддерживает наших героев на передовой, верит в нашу армию и флот. И долг “Единой России” — сделать все для победы», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что участники СВО являются подлинной элитой Российской Федерации. По его словам, российские военнослужащие в настоящий момент занимаются важнейшей задачей в зоне боев — освобождают исторические территории нашего государства.

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