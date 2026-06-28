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Путин: ВС РФ продвигаются в Сумской области ради создания зоны безопасности

Президент России рассказал о ситуации на сумском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России продвигаются в Сумской области ради создания зоны безопасности. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, российский бойцы в настоящий момент ведут активные бои на сумском направлении. Солдаты делают все от себя зависящее, чтобы освободить территории от врага.

Политик уточнил, что дело осталось за малым. Военнослужащим ВС РФ до центра города Сумы всего примерно 10 километров. Однако Путин предупредил, что у Москвы нет политических планов на данный населенный пункт.