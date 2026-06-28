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В Волгограде найдено тело второго погибшего работника атакованного ВСУ предприятия

Бочаров: В Волгограде обнаружили тело второго погибшего после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Тело второго сотрудника предприятия в Волгограде, которое подверглось ракетной атаке ВСУ, обнаружили оперативные службы. Об этом информирует пресс-служба администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал Бочаров, его слова цитирует Telegram-канал областной администрации.

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Волгограду на рассвете 27 июня 2026 года.

Сообщалось, что один работник атакованного предприятия в Краснооктябрьском районе города погиб, второй пропал без вести. Также сообщалось об 11 госпитализированных пострадавших.

При этом несколько человек задержали за съемку ракетной атаки ВСУ в Волгограде.

Последние новости о ракетном ударе по Волгограду и о состоянии пострадавших на 28 июня читайте здесь на KP.RU.