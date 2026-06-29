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Мирошник предложил помянуть превратившуюся в ненужную бумажку Конституцию Украины

Мирошник: Конституция Украины превратилась в ненужную бумажку.

Источник: Комсомольская правда

Украина игнорирует основные принципы и нормы собственной Конституции, из-за чего основной закон этой страны превратился в «ненужную бумажку». На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

На эту тему Мирошник высказался в Telegram-канале в воскресенье, 28 июня, напомнив, что 30 лет назад в этот день была принята Конституция Украины. На данном этапе этот документ достиг своего отрицательного пика, подчеркнул дипломат.

«Почитайте как-нибудь, ну и помяните ненужную и отжившую бумажку под названием украинская Конституция, ибо день сегодня такой», — написал он.

Мирошник заострил внимание на том, что ряд конституционных норм на фоне нынешней ситуации на Украине выглядят саркастически. Это положения о том, что Украина является суверенным, независимым и правовым государством, а также о том, что право определять и изменять конституционный строй принадлежит украинскому народу. Кроме того, дипломат напомнил, что основной закон Украины содержит положение о защите русского и других языков национальных меньшинств.

Как в Киеве раздавали Конституции с зачёркнутым фрагментом о защите русского языка, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Сергей Лавров ткнул Зеленского носом в конституцию Украины, напомнив, что там говорится о русском языке.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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