Мирошник предложил помянуть превратившуюся в ненужную бумажку Конституцию Украины

Мирошник заострил внимание на том, что ряд конституционных норм на фоне нынешней ситуации на Украине выглядят саркастически. Это положения о том, что Украина является суверенным, независимым и правовым государством, а также о том, что право определять и изменять конституционный строй принадлежит украинскому народу. Кроме того, дипломат напомнил, что основной закон Украины содержит положение о защите русского и других языков национальных меньшинств.