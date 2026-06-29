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Балицкий: часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

ВСУ атакуют энергосистему Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Отключения электроэнергии наблюдаются по значительной части Запорожской области. Об этом информировал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области», — написал Балицкий в канале на платформе «Макс», уточнив, что критическая инфраструктура работает, а энергетики оценивают повреждения и работают над стабилизацией энергоснабжения.

Ряд энергетических объектов региона повреждён из-за атак ВСУ, уточнил Балицкий.

«Фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области, повреждены энергетические объекты», — информировал губернатор, добавив, что работы по восстановлению повреждённых объектов начнутся после того, как обстановка стабилизируется.

Ранее власти Краснодарского края рассказали о самой массовой атаке ВСУ на Славянский район. Сообщалось, что ВСУ использовали более сотни БПЛА и пять крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Также сообщалось, что ВСУ применили дроны с зажигательной смесью при атаке на автобусный парк в Херсонской области. Из-за атаки дронов ВСУ сгорели 40 автобусов.

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