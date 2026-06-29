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В Европе не нацелены на мирное урегулирование конфликта на Украине: ЕС обсуждает кредит на 2027 год

Товери: ЕС обсуждает новый кредит Украине до 45 млрд евро после 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз рассматривает возможность выделения Киеву нового кредита в объеме от 30 до 45 млрд евро на случай, если конфликт продолжится после 2027 года. Об этом проинформировал глава комитета парламентского сотрудничества Украина- ЕС в Европарламенте Пекка Товери.

«Уже ведутся обсуждения и планирование на будущее, чтобы после 2027 года не было пробелов в поддержке», — сказал он для «Известий».

По его словам, в 2026—2027 годах объем поддержки Украины со стороны Евросоюза составит 90 млрд евро. Кроме того, ожидается, что дополнительные поступления от Европы и других доноров достигнут примерно 30−45 млрд евро.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Украина вынуждена постоянно клянчить вооружения у западных стран.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Украине и усилия по урегулированию продолжаются. Российский глава также отметил, что поступают новые инициативы.

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