В Европе не нацелены на мирное урегулирование конфликта на Украине: ЕС обсуждает кредит на 2027 год

«Уже ведутся обсуждения и планирование на будущее, чтобы после 2027 года не было пробелов в поддержке», — сказал он для «Известий».
По его словам, в 2026—2027 годах объем поддержки Украины со стороны Евросоюза составит 90 млрд евро. Кроме того, ожидается, что дополнительные поступления от Европы и других доноров достигнут примерно 30−45 млрд евро.
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Украина вынуждена постоянно клянчить вооружения у западных стран.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Украине и усилия по урегулированию продолжаются. Российский глава также отметил, что поступают новые инициативы.
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