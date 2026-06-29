Украинские боевики атаковали автобусный парк в городе Скадовск Херсонской области с помощью дронов. БПЛА были снаряжены зажигательной смесью. В результате пожара сгорели 40 автобусов. Об этом сообщил глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка.
«Автобусы были атакованы зажигательной смесью, чтобы сжечь детские автобусы», — сообщил он в Telegram-канале.
По словам Дудки, он уже связался с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо и подал заявку на выделение новых автобусов. Глава округа добавил, что власти предпринимают все меры для сохранения мирной жизни в регионе.
Дудка отметил, что попытки устрашения населения неприемлемы, а все поврежденные объекты подлежат восстановлению. Он также подчеркнул, что противник не сможет лишить детей самого главного: спокойного детства и веры в будущее.
В связи с инцидентом в Скадовске Сальдо обратился к лидерам стран НАТО, которые продолжают поддерживать киевский режим. Губернатор задал им риторический вопрос о том, против кого сегодня воюет Украина. Он предположил, что Киев ведет боевые действия против школьников, которые должны были ехать на уроки, или против мирных жителей, нуждающихся в общественном транспорте.
Сальдо подчеркнул, что случившееся не связано с боевыми действиями, а представляет собой умышленное уничтожение гражданских объектов. Произошедшее он назвал преступлением.
26 июня в Херсонской области ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по машине скорой помощи. По данным местных властей, в результате атаки погиб фельдшер, а водитель получил тяжелые ранения.
По данным Сальдо, в ночь на 26 июня вся территория региона осталась без электроснабжения. По его данным, жители округов были частично или полностью лишены света.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, удары ВСУ по детям только укрепляют решимость российских военных. Ранее Путин уже назвал киевский режим неонацистским.
По словам российского главы, атаки киевского режима на российские объекты инфраструктуры не окажут влияния на ситуацию в зоне СВО.