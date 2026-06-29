Путин раскрыл причину переноса переговоров по украинскому урегулированию в Стамбул

Переговоры по украинскому урегулированию, которые начинались в 2022 году в Белоруссии, были перенесены в Стамбул по предложению Киева. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
В то же время Путин не исключил, что Белоруссия снова может стать одной из площадок для потенциальных переговоров по Украине. Это может произойти в случае, если до этого дойдет процесс.
Подробности того, как сорвались переговоры в Стамбуле в 2022 году, читайте здесь на KP.RU.
Также Путин в интервью Зарубину рассказал о новых мирных предложениях Украины и Европы, прорыве линии обороны ВСУ и ситуации с бензином.
Российский лидер сообщил, что контакты по переговорам и урегулированию ситуации на Украине продолжаются и отметил, что также поступают и новые предложения.