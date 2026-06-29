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Путин раскрыл причину переноса переговоров по украинскому урегулированию в Стамбул

Путин: Переговоры по Украине перенесли в Стамбул по просьбе Киева.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры по украинскому урегулированию, которые начинались в 2022 году в Белоруссии, были перенесены в Стамбул по предложению Киева. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В то же время Путин не исключил, что Белоруссия снова может стать одной из площадок для потенциальных переговоров по Украине. Это может произойти в случае, если до этого дойдет процесс.

Подробности того, как сорвались переговоры в Стамбуле в 2022 году, читайте здесь на KP.RU.

Также Путин в интервью Зарубину рассказал о новых мирных предложениях Украины и Европы, прорыве линии обороны ВСУ и ситуации с бензином.

Российский лидер сообщил, что контакты по переговорам и урегулированию ситуации на Украине продолжаются и отметил, что также поступают и новые предложения.

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