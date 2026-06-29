В результате атак ВСУ в ДНР пострадали 15 человек, в их числе подросток

В результате атак украинских беспилотников на ДНР пострадали 15 жителей ДНР, в том числе один подросток. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Пятнадцать мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал глава региона в мессенджере «Макс».
Так, в Горловке под удар попал легковой автомобиль, ранения получили мужчина и подросток. Также при обстреле автобуса пострадали две женщины и мужчина, еще два мирных жителя ранены.
Кроме этого, в Старобешево при ударе по АЗС ранены 4 женщины и 2 мужчины. Еще несколько сотрудников предприятия пострадали в пгт Новоамвросиевское.
Накануне ВСУ с помощью дронов с зажигательной смесью атаковали автобусный парк в городе Скадовск Херсонской области, в результате пожара сгорели 40 автобусов.