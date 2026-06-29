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Дезорганизованы и прячутся в подвалах: в ВС РФ рассказали о положении ВСУ в Константиновке

Командир Задон: ВСУ в Константиновке окружены и дезориентированы.

Источник: Комсомольская правда

Находящиеся в Константиновке остатки подразделений ВСУ окружены, дезориентированы и потеряли управление. Об этом информировал командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Задон.

По словам российского командира штурмовиков, все украинские военные, пытающиеся зайти в город, уничтожаются уже на подходе.

«В городе остались просто разрозненные банды, которые прячутся в подвалах где-то в домах, потому что город большой на самом деле, Константиновка. Происходит уже кропотливая работа по зачистке города», — сказал он ТАСС.

Напомним, вооруженные силы РФ за прошедшие сутки освободили 26 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики, при этом уничтожено около 100 украинских боевиков.

Ранее операторы беспилотников «Южной» группировки войск ликвидировали замаскированный немецкий танк «Леопард» у Константиновки.