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Командира 154-й бригады ВСУ Кононникова нашли мёртвым

На Украине подтвердили гибель командира 154-й бригады ВСУ, признаков насильственной смерти нет.

Источник: Комсомольская правда

Украинское командование «Юг» сообщило о гибели командира 154-й бригады ВСУ Владимира Кононникова.

«Уведомляем, что в воскресенье, 28 июня, был найден без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Александрович Кононников», — написало командование в соцсетях.

В полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области уточнили, тело комбрига было обнаружено с огнестрельным ранением. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве.

Однако в командовании «Юг» заявили, что признаков насильственной гибели Кононникова не выявлено.

Кроме этого, накануне командир 128-й бригады ВСУ Сергей Собко подтвердил гибель генерала Сергея Захаревича, возглавлявшего 110-ю отдельную механизированную бригаду.

Ранее российские хакеры PalachPro и группировка NoName057 (16) взломали базы Генштаба ВСУ и ТЦК. Так стало известно, что потери ВСУ за все время спецоперации составили 2,4 млн боевиков.