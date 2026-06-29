Украинское командование «Юг» сообщило о гибели командира 154-й бригады ВСУ Владимира Кононникова.
«Уведомляем, что в воскресенье, 28 июня, был найден без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Александрович Кононников», — написало командование в соцсетях.
В полиции подконтрольной Киеву части Запорожской области уточнили, тело комбрига было обнаружено с огнестрельным ранением. Возбуждено дело по статье об умышленном убийстве.
Однако в командовании «Юг» заявили, что признаков насильственной гибели Кононникова не выявлено.
Кроме этого, накануне командир 128-й бригады ВСУ Сергей Собко подтвердил гибель генерала Сергея Захаревича, возглавлявшего 110-ю отдельную механизированную бригаду.
Ранее российские хакеры PalachPro и группировка NoName057 (16) взломали базы Генштаба ВСУ и ТЦК. Так стало известно, что потери ВСУ за все время спецоперации составили 2,4 млн боевиков.