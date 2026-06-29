ВС РФ поразили пункт управления дронами ВСУ на Запорожье

В ходе воздушной разведки военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты группировки «Восток» выявили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Координаты целей были переданы операторам ударных БПЛА добровольческого батальона «БАРС-22» группировки «Восток».
«Получив целеуказание, операторы нанесли удары беспилотниками “Молния-2” по выявленным объектам. В результате огневого поражения уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ, антенны связи и управления, техника, а также операторы беспилотной авиации противника», — сказано в сообщении.
Кроме того, в Запорожской области разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток» вскрыл сосредоточение живой силы и опорный пункт ВСУ в лесополосе. Координаты были переданы артиллеристам. На огневые позиции выдвинулись расчеты БМ-21 «Град» 1472-го гвардейского мотострелкового полка. Расчеты БМ-21 «Град» поразили пакетом реактивных снарядов район размещения противника. Опорник был уничтожен.