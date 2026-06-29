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ВС РФ поразили пункт управления дронами ВСУ на Запорожье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Операторы дронов добробата «БАРС-22» ударом «Молнии» поразили украинский пункт управления БПЛА в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ходе воздушной разведки военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты группировки «Восток» выявили замаскированный пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Координаты целей были переданы операторам ударных БПЛА добровольческого батальона «БАРС-22» группировки «Восток».

«Получив целеуказание, операторы нанесли удары беспилотниками “Молния-2” по выявленным объектам. В результате огневого поражения уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ, антенны связи и управления, техника, а также операторы беспилотной авиации противника», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Запорожской области разведывательный расчет БПЛА группировки «Восток» вскрыл сосредоточение живой силы и опорный пункт ВСУ в лесополосе. Координаты были переданы артиллеристам. На огневые позиции выдвинулись расчеты БМ-21 «Град» 1472-го гвардейского мотострелкового полка. Расчеты БМ-21 «Град» поразили пакетом реактивных снарядов район размещения противника. Опорник был уничтожен.

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