Командир Икона: ВСУ в Новоскелеватом по ошибке уничтожали собственных солдат

«Они не разбираются, кто где находится. Они нас видят — бьют, а их [солдаты] есть там или нет, увернемся мы от их удара или не увернемся, им без разницы. Здесь же они били своих же. Отношение у них друг к другу отвратительное», — рассказал военнослужащий.