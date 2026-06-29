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Командир Икона: ВСУ в Новоскелеватом по ошибке уничтожали собственных солдат

ДОНЕЦК, 29 июня./ТАСС/. Украинские войска в Новоскелеватом по ошибке уничтожали собственных солдат думая, что бьют по ВС РФ, рассказал в беседе с ТАСС командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Икона.

Источник: Reuters

«Они не разбираются, кто где находится. Они нас видят — бьют, а их [солдаты] есть там или нет, увернемся мы от их удара или не увернемся, им без разницы. Здесь же они били своих же. Отношение у них друг к другу отвратительное», — рассказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что основной задачей солдат ВСУ в населенном пункте было собственное спасение. «Главное — самому убежать. Быть целым», — подытожил военнослужащий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области.