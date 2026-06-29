РСЗО «Град» поразили позиции ВСУ в Запорожской области

В ходе разведки операторы БПЛА установили, что в одном из лесных массивов противником оборудованы пункты временного размещения личного состава и площадки сосредоточения легкобронированной и автомобильной техники. Координаты целей были переданы на командный пункт артиллерийского подразделения.
«После получения целеуказания артиллерийские расчеты “Градов” совершили марш и оперативно заняли огневые позиции в назначенном районе. По результатам топографической привязки и баллистической подготовки орудий был произведен залп реактивными снарядами, который точно накрыл указанный квадрат. Средствами объективного контроля успешное поражение выявленных целей было подтверждено в режиме реального времени», — сказано в сообщении.