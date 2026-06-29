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Израиль заявил об уничтожении подземной базы «Хезболлы» в Ливане

Власти Израиля сообщили, что на юге Ливана уничтожена подземная база «Хезболлы» с пусковыми шахтами.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные уничтожили подземный комплекс шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана, заявили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны страны Исраэль Кац.

По данным израильской стороны, речь идёт о тоннеле длиной более 200 метров и глубиной свыше 25 метров. Объект располагался в районе деревни Мадждель-Зун. Утверждается, что в нём находились несколько пусковых шахт и сотни боеприпасов, которые якобы могли быть использованы предназначенных для атак на Израиль.

В заявлении Нетаньяху и Каца отмечается, что израильская сторона перед упомянутой операцией заранее уведомила США и представителя Вашингтона в Ливане о её проведении.

Напомним, ранее стало известно, что ливанский президент Джозеф Аун попросил американского лидера Дональда Трампа оказать давление на Израиль, чтобы тот вывел свои войска с юга Ливана. Глава арабской республики сослался на положения рамочного соглашения, которое было подписано сторонами конфликта в рамках урегулирования.

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