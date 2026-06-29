Израиль заявил об уничтожении подземной базы «Хезболлы» в Ливане

По данным израильской стороны, речь идёт о тоннеле длиной более 200 метров и глубиной свыше 25 метров. Объект располагался в районе деревни Мадждель-Зун. Утверждается, что в нём находились несколько пусковых шахт и сотни боеприпасов, которые якобы могли быть использованы предназначенных для атак на Израиль.