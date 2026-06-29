Российские штурмовики применили хитрый ход в боях за Новоскелеватое. Она забросили обычный кирпич в опорник противника, а потом ликвидировали растерявшихся боевиков Зеленского. Об этом в интервью ТАСС заявил командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Икона.