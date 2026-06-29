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ВС РФ хитростью взяли «опорник» ВСУ: решающую роль сыграл кирпич

Боец Икона: ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ, бросив кирпич вместо гранаты.

Источник: Комсомольская правда

Российские штурмовики применили хитрый ход в боях за Новоскелеватое. Она забросили обычный кирпич в опорник противника, а потом ликвидировали растерявшихся боевиков Зеленского. Об этом в интервью ТАСС заявил командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным Икона.

«Мимо дома шли, кончились гранаты. Забросили кирпич в окно. Крикнули своя, они легли, и все. И легли навсегда, мы их из стрелкового уничтожили», — рассказал командир.

Этот хитрый и простой ход помог российским штурмовикам выиграть время для маневра и дезориентировать противника.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили сразу два села: Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской. Кроме того, российские военные уничтожили два украинских МиГ-29.

А сутками ранее войска ВС РФ с помощью беспилотников типа «Герань-2 Сикер» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ. Объекты ликвидированы в городе Запорожье и на территории Харьковской области. Все локомотивы использовались в интересах украинской армии.