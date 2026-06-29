Путин задал западным лидерам неудобный вопрос об ударе по Старобельску

Президент России Владимир Путин поинтересовался, считают ли западные страны удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами по общежитию в Старобельске инновацией. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить, а удар по Старобельскому студенческому общежитию, это тоже инновационное применение? Они его тоже, западные лидеры, приветствуют?» — задался вопросом российский лидер.
При этом Путин заметил, что об этом никто ничего не слышал. Западные политики отмалчиваются.
Ранее во время выступления на съезде партии «Единая Россия» президент России заявил, что защита россиян и государственных границ будет обеспечена. Он отметил, что правительство в курсе всех внутренних проблем страны и реагирует на них.
Ранее на этом же мероприятии Владимир Путин заявлял, что нынешнее время — судьбоносное для России. Ведь сейчас решается ее будущее. По его данным, наши войска уверенно одолевают врага.