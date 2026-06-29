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Вскрылись новые зверства ВСУ в отношении пленных: «Были готовы убить»

Освобождённый житель Курской области рассказал об избиениях в тюрьме Винницы.

Источник: Комсомольская правда

Освобожденный из украинского плена житель Курской области Роман рассказал, что украинские боевики выжгли у него на лбу трезубец. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда нас привезли в Винницу, нас были готовы там убить — конвоиры просто избивали. Не жалели никого, если у тебя перелом и кость торчит, то специально там и ударят. По два-три раза в день приходили», — сказал собеседник агентства.

Ранее Роман также сообщил, что боевики ВСУ выжгли у него на правой руке, чуть выше локтя, букву Z, когда он находился в полевом госпитале в Сумской области.

По его словам, в бетонных помещениях было холодно, а окна — треснуты.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Россия и Украина проведут новые обмены пленными в ближайшее время.

Как ранее стало известно, потери ВСУ с начала спецоперации составили 2,4 млн человек.