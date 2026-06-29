Освобожденный из украинского плена житель Курской области Роман рассказал, что украинские боевики выжгли у него на лбу трезубец. Об этом сообщает ТАСС.
«Когда нас привезли в Винницу, нас были готовы там убить — конвоиры просто избивали. Не жалели никого, если у тебя перелом и кость торчит, то специально там и ударят. По два-три раза в день приходили», — сказал собеседник агентства.
Ранее Роман также сообщил, что боевики ВСУ выжгли у него на правой руке, чуть выше локтя, букву Z, когда он находился в полевом госпитале в Сумской области.
По его словам, в бетонных помещениях было холодно, а окна — треснуты.
Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Россия и Украина проведут новые обмены пленными в ближайшее время.
Как ранее стало известно, потери ВСУ с начала спецоперации составили 2,4 млн человек.