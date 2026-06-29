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Военнослужащие из Братска и Тайшета вернулись на Родину из украинского плена

Сейчас военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 июня. Двое военнослужащих из Иркутской области освобождены в ходе обмена пленными, которое проходило накануне. Один боец является уроженцем Братска, а другой — жителем Тайшета. Об этом сообщила в своих соцсетях Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семёнова.

Сейчас бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем освобождённых из украинского плена военнослужащих отправят на лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны РФ. Добиться возвращения мужчин на Родину помогли их родные, а также министерство обороны, спецслужбы и Управление по правам человека РФ.

«Благодарю всех, кто участвовал в этой сложной работе. Ждем ребят дома! Сил им и скорейшего восстановления», — отметила Светлана Семёнова.

Ранее агентство рассказывало, что в начале июня обмен военнопленными помог вернуться на Родину ещё двоим жителям Приангарья. Тогда при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.