Военнослужащие из Братска и Тайшета вернулись на Родину из украинского плена

Сейчас бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем освобождённых из украинского плена военнослужащих отправят на лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны РФ. Добиться возвращения мужчин на Родину помогли их родные, а также министерство обороны, спецслужбы и Управление по правам человека РФ.