Военнослужащие из Братска и Тайшета вернулись на Родину из украинского плена

IrkutskMedia, 29 июня. Двое военнослужащих из Иркутской области освобождены в ходе обмена пленными, которое проходило накануне. Один боец является уроженцем Братска, а другой — жителем Тайшета. Об этом сообщила в своих соцсетях Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семёнова.
Сейчас бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем освобождённых из украинского плена военнослужащих отправят на лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны РФ. Добиться возвращения мужчин на Родину помогли их родные, а также министерство обороны, спецслужбы и Управление по правам человека РФ.
«Благодарю всех, кто участвовал в этой сложной работе. Ждем ребят дома! Сил им и скорейшего восстановления», — отметила Светлана Семёнова.
Ранее агентство рассказывало, что в начале июня обмен военнопленными помог вернуться на Родину ещё двоим жителям Приангарья. Тогда при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.