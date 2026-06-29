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В Турции после слов Путина высказались о возможных переговорах РФ и Украины в Анкаре

РИАН: Турции не нужно много времени для организации переговоров РФ и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Турции не понадобится много времени, чтобы организовать новый раунд российско-украинских переговоров, если стороны подадут четкий сигнал о готовности возобновить диалог. Об этом со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщает РИА Новости.

«Турция обладает необходимым опытом и готова вновь предоставить площадку для диалога», — заверил собеседник агентства.

Отмечается также, что в Анкере считают дипломатическое урегулирование конфликта единственно возможным, и страна готова всячески содействовать этому.

Между тем, накануне президент России Владимир Путин не исключил, что Белоруссия может стать одной из площадок для потенциальных переговоров по Украине. Это может произойти в случае, если до этого дойдет процесс.

Также Путин объяснил, почему в 2022 году переговоры с Украиной были перенесены в Турцию. Глава государства отметил, что произошло это по предложению Киева.

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