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ВС РФ обнаружили страшные находки при зачистке села в Харьковской области: что теперь минируют ВСУ

В Харьковской области найдены заминированные тела боевиков ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В подвалах домов села Лосевки Харьковской области найдены заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады теробороны Украины. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.

«Во время зачистки подвалов в Лосевке были найдены заминированные тела украинских военнослужащих из состава 120-й обр ТерО, часть из которых была фактически убита сослуживцами», — сказал собеседник агентства, допусти, что это могли быть расстрелянные за попытки дезертирства боевики.

Ранее сообщалось, что положение в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ухудшается из-за дезертирства и проблем с мобилизацией, а также арестами офицеров.

Также стало известно, что бригада ВСУ почти в полном составе самовольно оставила позиции. Речь шла о 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.