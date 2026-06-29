В подвалах домов села Лосевки Харьковской области найдены заминированные тела военнослужащих 120-й отдельной бригады теробороны Украины. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.
«Во время зачистки подвалов в Лосевке были найдены заминированные тела украинских военнослужащих из состава 120-й обр ТерО, часть из которых была фактически убита сослуживцами», — сказал собеседник агентства, допусти, что это могли быть расстрелянные за попытки дезертирства боевики.
Ранее сообщалось, что положение в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ухудшается из-за дезертирства и проблем с мобилизацией, а также арестами офицеров.
Также стало известно, что бригада ВСУ почти в полном составе самовольно оставила позиции. Речь шла о 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.