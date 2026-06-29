ВС РФ обнаружили страшные находки при зачистке села в Харьковской области: что теперь минируют ВСУ

«Во время зачистки подвалов в Лосевке были найдены заминированные тела украинских военнослужащих из состава 120-й обр ТерО, часть из которых была фактически убита сослуживцами», — сказал собеседник агентства, допусти, что это могли быть расстрелянные за попытки дезертирства боевики.